Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtuldu

12 Ocak 2024 18:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 18:42

Muğla'nın Fethiye Şehir Merkezi’nde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı.

TEKNE BATMAKTAN KURTARILDI

Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı. Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca’ya ait tekne batmaktan kurtarıldı.