Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! Yaşlanan Türkiye'ye tek çözüm

30 Mart 2024 11:22 - Güncelleme : 30 Mart 2024 11:47

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bitirdiği 10 yıllık evlilikten sonra ilk kez konuştu! Eski eşi Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan arasında ne oldu?

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bitirdiği 10 yıllık evlilikten sonra ilk kez konuştu! Eski eşi Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan arasında ne oldu?

Geçen akşam Magazin Gazeteciler Derneğinin iftar yemeğine kalan Wilma Elles, Türkiye'ye olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. 1986 doğumlu olan oyuncu Alman asıllıdır. Ancak Türkiye hayranlığı kimliğini bile değiştirmesini sağladı. Çifte vatandaş olan Wilma Elles, 3 çocuk annesidir. 3 çocuk yapmasındaki en büyük neden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesinden kaynaklı olduğunu itiraf etti.

ALMAN ASILLI OYUNCU WİLMA ELLES'TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK!

İftar yemeği sonrası basınla sohbet eden Wilma Elles, geçtiğimiz gün açıklanan veriler sonrası Türkiye nüfusundaki yaşlı oranının artması ardından Erdoğan'ın 4 çocuk tavsiyesini hatırlattı.

Elles açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz."

Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'deki iftarına Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Wilma Elles, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy, Saruhan Hünel ve İsmail Özkan gibi isimlerde katıldı.