Alp Navruz ve Sinem Ünsal'lı diziye iddialı bir isim daha katıldı

27 Aralık 2023 16:30 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 16:30

Till Death uyarlaması Senden Önce dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Başrol oyncularının Alp Navruz ve Sinem Ünsal olduğu diziye son olarak Derin Mor filminde rol alan Nilperi Şahinkaya katıldı.

ALP NAVRUZ VE SİNEM ÜNSAL PARTNER OLDU

Senden Önce’nin oyuncuları tek tek belli oluyor. Till Death projesinden uyarlanan D Media imzalı dizi için önce Alp Navruz’la, daha sonra Sinem Ünsal’la el sıkışılmıştı. Hakan ve Merve rollerinin netleşmesinin ardından iddialı bir isimle de anlaşma sağlandı. Filmin başrol karakterlerinden Sahra’yı oynayacak isim Nilperi Şahinkaya oldu.

KARAKTERLER BELLİ OLDU

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya Senden Önce’yle anlaştı. Şahinkaya, Feride Kaytan’ın yöneteceği, Başak Angigün’ün yazdığı dizide eşinin kendisinden uzaklaşmasından bunalan iş insanı Hakan, Uludağ’a gittiği iş gezisi sırasında hayatını alt üst edecek çok özel ve çarpıcı bir kadınla tanışır ve hayatı sonsuza dek değişir.