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11 Ocak 2024 17:12 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:12

Alperen Duymaz geri dönüyor! Diziyle anlaşma sağladı

Son olarak EGO dizisinde rol alan Alperen Duymaz, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun sahibi olduğu yapım şirketiyle anlaştı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Alperen Duymaz geri dönüyor! Diziyle anlaşma sağladı
Alperen Duymaz

Bir süredir ekrandan uzak olan Alperen Duymaz, karar verdiği dizisinin ertelenmesinin ardından yeni bir projeye 'evet' dedi. 

ALPEREN DUYMAZ'DAN YENİ PROJE 

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Alperen Duymaz, yeni sezonda ekranda olacak. Oyuncunun yakın zamanda çekeceği dizi projesi belli oldu. Duymaz gelen yeni tekliflerden arasından seçimini yaptı ve Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün kurucuları arasında olduğu yapım şirketiyle anlaşma sağlayarak, çekim hazırlıklarına başladı.

Alperen Duymaz geri dönüyor! Diziyle anlaşma sağladı

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

3 Kasım 1992, Ankara doğumlu Alperen Duymaz, Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizisiyle kariyerine devam eden Duymaz, özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde "Kutay" karakterini oynadı.

 

 

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Alperen Duymaz
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