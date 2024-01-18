Ameliyat olan Galler Prensesi Kate Middleton, uzun süre hastanede kalacak

18 Ocak 2024 09:54 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:01

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Galler Prensesi Kate Middleton’ın ameliyat olduğu haberi büyük ses getirdi. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan Middleton’ın acil olarak ameliyata alınması, iddiaları da peşinden getirdi.

14 GÜN HASTANEDE KALMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve iyileşme sürecine devam etmek üzere Kate Middleton'ın evine dönmeden önce 10 ila 14 gün hastanede kalmasının beklendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor. Bu nedenle Kensington Sarayı, majestelerinin ilerleyişine ilişkin güncellemeleri yalnızca paylaşılacak önemli yeni bilgiler olduğunda sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

BÜTÜN PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Middleton'ın mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar Kraliyet'teki görevlerine dönmesinin mümkün görünmediği bilgisi paylaşıldı. Operasyon sonrası Kate'in bu ay ve önümüzdeki aylarda katılması gereken bütün programlarını iptal ettiği de Kensington Sarayı'nın açıklamasında yer aldı. Kate'in hastaneden taburcu olduktan sonra iyileşme sürecini de Windsor'da çocuklarıyla birlikte geçireceği düşünülüyor.