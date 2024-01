Amerikalı oyuncu Alec Musser, hayatını kaybetti

15 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:39

I Wanna Be A Soap Star ve All My Children gibi yapımlarda rol alan Alec Musser, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü hayatını kaybetti.

ACI HABERİ NİŞANLISI PAYLAŞTI

Musser'in Kaliforniya'nın Del Mar kentindeki evinde 12 Ocak Cumartesi günü öldüğü belirtildi. Acı haberi ünlü üsmin nişanlısı verdi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Press "Hayatımın aşkına selam olsun. Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

ALEC MUSSER KİMDİR?

Musser 2005 ile 2007 yılları arasında ABC'de yayınlanan All My Children adlı pembe diziyle tanınan Alec Musser, ayrıca Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider ve David Spade'in rol aldğı Growns Ups filminde de yer almıştı. Ünlü komedyen Adam Sandler da Musser'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayınlayarak "Bu adamı sevdim, öldüğüne inanamıyorum. Ne komik ne harika ne iyi bir adamdı" yorumunda bulundu.