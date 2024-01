Amy Winehouse’un hayatının anlatıldığı “Back to Black” filminden ilk fragman geldi

12 Ocak 2024 11:48 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:48

Back to Black filminden ilk fragmanı yayınlandı. Amy Winehouse’un hayatını konu alan yapımda ünlü şarkıcıyı Marisa Abela oynuyor. Amy Winehouse rolü, daha önce Barbie, Industry, COBRA ve Rogue Agent yapımlarında rol alan Marisa Abela’ya emanet edildi. Filmin yönetmenliğini üstlenen Sam Taylor-Johnson daha önce Fifty Shades of Grey, Nowhere Boy ve A Million Little Pieces filmlerini çekti.

BACK TO BACK FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk olarak 2018 yılında duyurulan film, Winehouse’un kendi adını taşıyan albümü, bu albümü yapma yolculuğu, Rehab ve You Know I’m No Good gibi hitlerle şöhrete ulaştığı dönemdeki hayatı etrafında şekilleniyor. Amy Winehouse rolünde Marisa Abela oynarken, Winehouse'un büyükannesi Cynthia rolünde ise Lesley Manville oynayacak. Back to Black'in uğruna yazıldığı Blake Fielder-Civil'i Jack O'Connell, Match Winehouse'u da Eddie Marsan oynayacak. Kadroda ayrıca Bronson Webb, Ansu Kabia, Harley Bird, Sam Buchanan, Matilda Thrope gibi isimler yer alıyor.