Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi servisi!

14 Ocak 2024 14:38 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 14:38

Angelina Jolie, Jean-Michel Basquiat'ın New York'taki stüdyosunu alıp mağazaya çevirdikten sonra oyuncunun Türk lezzetlerini çok sevdiği ortaya çıktı. Mekanda Angelina Jolie'nin de çok sevdiği Türk kahvesi satılıyor. Menüde ayrıca baklava ve peynirli pide de var.

RANDEVU ALMAK İMKANSIZ

Angelina Jolie New York'ta ilk mağazasını açtı. Moda sektörüne giren Jolie'nin giydikleriyle dikkat çekerken mağazası da yoğun ilgi görüyor. Sabah'tan Funda Karayel'in yazısına göre Jolie'nin mağazası randevulu çalışıyor ve buradan randevu almak epey zor.

ANGELINA JOLIE'NİN TÜRK KAHVESİ SEVGİSİ

Menüler hakkında bilgi veren Karayel, Angelina Jolie'nin mağazasında Türk kahvesi satıldığını söyleyerek, "Salona geçmeden önce menü dikkatimi çekiyor, o da ne menüde Türk kahvesi, baklava ve peynirli pide de var. Muhammaralı bir pide sipariş ediyorum önce, ardından Türk kahvesi. Türk kahvesi bizdeki sunumundan daha bereketli şekilde servis ediliyor... Bir kahve fincanı ve yanında içi dolu cezvesiyle sunuluyor, yani iki fincan Türk kahvesi içebiliyorsunuz. Şaşırarak göçmen şeflere "Neden Türk kahvesi var menüde?" diye sorduğumda, Angelina Jolie'nin Türk kahvesini çok sevdiğinden bahsediyorlar." dedi.