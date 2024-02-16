Annesi devreye girdi! Tarkan'a hakaret eden Serdar Ortaç'a bir dizi yasak geldi

16 Şubat 2024 10:43 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 15:31

Sürekli açtığı canlı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç, yayını izledikten sonra annesini arayarak ağladı. Tarkan’a küfür ettiği için pişman olan şarkıcının ekibi, kendisine sosyal medya detoksu uygulayacak.

SERDAR ORTAÇ'A BİR DİZİ YASAK GELDİ

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son günlerde açtığı canlı yayında ettiği hakaretler sebebiyle gündem oldu. Ettiği küfürlerden dolayı pişman olduğunu açıklayan Ortaç, yayını izledikten sonra annesini aradı. Gazeteci Müge Dağıstanlı yazısında, “"Önce annesi Nesrin Hanım’ı arayıp “Seni üzdüysem özür dilerim” dedi. Bu arada birkaç kez aradığı Tarkan’a ulaşamadı. TikTok tarafından hesabı kapatılan Serdar Ortaç’ın ekibi ise şöyle bir karar aldı: Platformda bir daha hesap açmayacak. Kendisine sosyal medya detoksu uygulanacak. Yani istediği vakit, Instagram’da canlı yayın yapmak yok. Sözleşmesine de cezai şartlar getirilecek." dedi.