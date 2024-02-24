Arka Sokaklar setinde kriz! Yasal işlem başlatıldı

24 Şubat 2024 09:02 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 09:09

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin dünkü çekiminde kostümlerin yer aldığı kamyon aniden ortadan kayboldu.

ARKA SOKAKLAR SETİNDE KRİZ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın dünkü çekiminde oyunculara ait ait kostüm aracını kullanan şoför, çekimlere gelmedi. Aracın ve şoförün ortadan kaybolmasıyla kostümlere ulaşılamadı ve çekim ertelenmek zorunda kaldı. Konuyla ilgili tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.