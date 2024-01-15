Armağan Çağlayan, fiyatları görünce isyan etti: Bütün iştahım kaçtı

15 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:11

İstanbul’dan Ayvalık’a taşınan Armağan Çağlayan, youtube kanalında yaptığı yayınlarla adından söz ettiriyor. Son olarak sosyal medya hesabından döner fiyatlarına isyan eden Çağlayan, binlerce yorum aldı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN DÖNER FİYATLARINA İSYAN ETTİ

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan Armağan Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" notunu düştü. Çağlayan'ın paylaşımına binlerce yorum gelirken, ünlü isim, takipçilerine tek tek cevap vermeyi ihmal etmedi.