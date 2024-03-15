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15 Mart 2024 18:27 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:27

Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatlarına sitem etti

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Armağan Çağlayan, bu sefer ise zeytinyağı fiyatlarından dert yandı. 5 litre zeytinyağı fiyatının 2 bin 500 TL olduğunu gören Çağlayan, sitem etti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatlarına sitem etti
Armağan Çağlayan, Zeytinyağı Fiyatları, İstanbul

Akciğer kanseriyle mücadele eden sunucu Armağan Çağlayan, uzun süredir İstanbul'u terk ederek Ayvalık'ta yaşıyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken sunucu, bu sefer ise zeytinyağı  fiyatlarından dert yandı. 

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN ZEYTİNYAĞI FİYATLARINA SİTEM ETTİ 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Armağan Çağlayan son olarak yağ fiyatlarına sitem ederek, "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Armağan Çağlayan daha önce de  X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşarak, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" notunu düştü. 

 

 

Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatlarına sitem etti - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber.com
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