Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatlarına sitem etti

15 Mart 2024 18:27 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:27

Akciğer kanseriyle mücadele eden sunucu Armağan Çağlayan, uzun süredir İstanbul'u terk ederek Ayvalık'ta yaşıyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken sunucu, bu sefer ise zeytinyağı fiyatlarından dert yandı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN ZEYTİNYAĞI FİYATLARINA SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Armağan Çağlayan son olarak yağ fiyatlarına sitem ederek, "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Armağan Çağlayan daha önce de X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşarak, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" notunu düştü.