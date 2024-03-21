Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i buluştu! Espriler havada uçuştu

21 Mart 2024 00:53 - Güncelleme : 21 Mart 2024 00:53

Başrolünde Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip yapımıdır. Sık sık bir araya gelen oyunculardan Matmazel ve Bihter karakteri yıllar sonra buluştu.

AŞK-I MEMNU'NUN MATMAZEL VE BİHTER'İ BULUŞTU

Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat Bihter rolüyle Zerrin Tekindor ise Matmazel rolüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide iki düşman karakterini oynayan Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra buluştu. İki ismin geçe yıllara rağmen hiç değişmemiş olduğu görülürken, Aşk-ı Memnu dizisine göndermeler de geldi. Sosyal medya kullanıcıları dizi repliklerini bir bir paylaşmaya başladı.