Aşka Düşman ve Yıldızlar Bana Uzak dizileri ekrana erken veda ediyor

16 Ocak 2024 15:49 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:57

Başrolünde Buse Maral ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Aşka Düşman dizisi final kararı alırken, bir final haberi de Yıldızlar Bana Uzak dizisinden geldi.

İKİ DİZİ BİRDEN FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç ile Burcu Kıratlı’nın başrollerini paylaştığı dizi Yıldızlar Bana Uzak 4. bölümde final yapacak. İlk bölümü yılbaşı gecesinde yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun ve Murat Daltaban’ın yanı sıra Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan da yer alıyor.

YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU NEDİR?

Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ OYUNCULARI