Aşkın Nur Yengi’yi üzen haber! 15 gündür hastaneden haber bekliyor

15 Ocak 2024 11:27 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:27

Aşkın Nur Yengi’nin yılbaşı gecesi trafik kazası geçiren abisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Marmaris’ten İstanbul’a getirilen Ahmet Yengi, entübe edildi. Aşkın Nur Yengi abisinin yanından bir saniye ayrılmıyor.

AŞKIN NUR YENGİ HASTANEDE NÖBET TUTUYOR

Sabah’ta yer alan habere göre; yoğun bakımda tedavi gören ve önemli bir kalp rahatsızlığı da bulunan Ahmet Yengi, entübe edildi. 5 gündür hastanede yatan Ahmet Yengi'nin sağlık durumu düzelmeye başlasa da kalbiyle ilgili sorunundan dolayı hâlâ müşahede altında tutuluyor. Aşkın Nur Yengi hayati riski devam eden abisinin sağlık durumunu an be an takip ediyor.