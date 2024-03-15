Ateş Kuşları ekibi iftar yemeğinde buluştu!

15 Mart 2024 23:47 - Güncelleme : 15 Mart 2024 23:47

Başrolünde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı Ateş Kuşları dizisi son olarak 47. bölümle ekranda yer aldı. Her bölümü beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu, set ekibi ve yapımcıları hep beraber iftar açtı.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI İFTARDA BULUŞTU

2 sezondur yayınlanan Ateş Kuşları ekibi hep beraber iftar yaptı. Tüm oyuncular iftarsa hazır bulunurken, Hande Soral ile İlayda Alişan'ın gecedeki sempatik tavırları dikkat çekti. Tüm set ekibiyle sohbet eden ikilinin samimi halleri alkışı topladı.