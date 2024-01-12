Avrupa Yakası hayranlarına duyurulur! Sarp Apak son noktayı koydu
Avrupa Yakası bir döneme damga vuran komedi dizisiydi. Konusu ve kadrosu ile sevilen dizi 2004-2009 yılları arasında ATV'de yayımlanmıştı. Dizinin eski bölümleri hala izleyiciler tarafından tekrar tekrar izleniyor. Bir süredir Avrupa Yakası dizisinin yeniden çekileceğine dair söylentiler ortada dolaşıyor. Bu iddialara dizide rol almış olan oyuncu Sarp Apak son noktayı koydu.
Ünlü oyuncu Sarp Apak, önceki gün Nişantaşı City's'te gazetecilerin objektiflere takıldı. Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceğine dair iddialara cevap verdi.
Muhabirlerin “Dizi projeniz var mı? Sizi televizyonda bir projede görebilecek miyiz?” sorularına Apak, “Televizyonu her zaman özlerim. Televizyon bağımlısı olmuşuz. Açıkça söyleyeyim daha iyi şartlar ve senaryolar ile projeye girmek isterim. Biz hepimiz televizyona muhtacız” dedi. Bıyıklarını kesen oyuncu, "Hem iş hem de elim çok gidiyordu. Bir stand-up ile ilgili çalışmamız var. Mart ayında olacak. Bu yıl tiyatro ve sinemaya ilerliyorum ancak televizyona hep muhtacız" diye konuştu.
Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddialarına da cevap veren Apak, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmış olabilirler. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bir bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" dedi.