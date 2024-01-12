Avrupa Yakası hayranlarına duyurulur! Sarp Apak son noktayı koydu

12 Ocak 2024 15:28 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:28

Ünlü oyuncu Sarp Apak, önceki gün Nişantaşı City's'te gazetecilerin objektiflere takıldı. Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceğine dair iddialara cevap verdi.

Muhabirlerin “Dizi projeniz var mı? Sizi televizyonda bir projede görebilecek miyiz?” sorularına Apak, “Televizyonu her zaman özlerim. Televizyon bağımlısı olmuşuz. Açıkça söyleyeyim daha iyi şartlar ve senaryolar ile projeye girmek isterim. Biz hepimiz televizyona muhtacız” dedi. Bıyıklarını kesen oyuncu, "Hem iş hem de elim çok gidiyordu. Bir stand-up ile ilgili çalışmamız var. Mart ayında olacak. Bu yıl tiyatro ve sinemaya ilerliyorum ancak televizyona hep muhtacız" diye konuştu.

Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddialarına da cevap veren Apak, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmış olabilirler. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bir bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" dedi.