08 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:04
''Avrupa Yakası yeniden başlıyor'' iddialarına Gülse Birsel'den cevap
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, bir dönemin en çok konuşulan dizisi Avrupa Yakası'nın yeniden başlayacağı haberleri hakkında konuştu.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Avrupa Yakası 2004-2006 yılları arasında yayınlandı. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin yeniden yayınlanacağı, hatta oyuncu kadrosunun dahi belli olduğu iddia edilmişti. Dizinin senaristi Gülse Birsel'den konu hakkında yalanlama geldi.
AVRUPA YAKASI GERİ DÖNÜYOR MU?
Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin yeniden başlamayacağını belirterek, “Avrupa Yakası geri dönüyor haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" dedi.
Kaynak: TGRT Haber.com