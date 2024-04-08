''Avrupa Yakası yeniden başlıyor'' iddialarına Gülse Birsel'den cevap

08 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:04

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Avrupa Yakası 2004-2006 yılları arasında yayınlandı. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin yeniden yayınlanacağı, hatta oyuncu kadrosunun dahi belli olduğu iddia edilmişti. Dizinin senaristi Gülse Birsel'den konu hakkında yalanlama geldi.

AVRUPA YAKASI GERİ DÖNÜYOR MU?

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin yeniden başlamayacağını belirterek, “Avrupa Yakası geri dönüyor haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" dedi.