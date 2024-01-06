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    • 06 Ocak 2024 12:45 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 12:56

    Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hastaneye kaldırıldı

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Avrupa Yakası dizisinde oynadığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, hastanelik oldu. Influenza'ya yakalanan oyuncu sevenleri korkuttu.

    Avrupa Yakası&#039;nın Kubilay&#039;ı hastaneye kaldırıldı
    Oyuncu

    Yakalandığı influenza nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Vural Çelik, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini korkuttu.

    VURAL ÇELİK HASTANELİK OLDU 

    Hastanede tedvi gören oyuncu, Influenza'ya yakalandığını duyurdu. Çelik, fotoğrafına; "Ağır Influenza bu gece müşahede" notunu düştü. Oyuncuya sevenleri ve yakın dostlarından mesaj yağdı. Tedavisi hastane devam eden oyuncu, bir başka paylaşımında ise Seksenler dizisinden bir video yayınlayarak, "Hasta’ya moral yine kendinden" notunu düştü. 

    Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hastaneye kaldırıldı

    VURAL ÇELİK KİMDİR?

    18 Mart 1973 Ankara doğumlu Vural Çelik, Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Oyuncu asıl çıkışını Avrupa Yakası dizisinde oynadığı Kubilay karakteriyle yaptı. 

    Haberler>Magazin>Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hastaneye kaldırıldı
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    oyuncu
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