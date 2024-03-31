Aydın Ayaydın yerel seçim için oyunu kullandı: Muğla'nın kazanması tek dileğimdir

31 Mart 2024 15:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:06

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın ve eşi Adalet Ayaydın torunlarıyla birlikte sandık başındaki yerini aldı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Ayaydın, “ Muğla her şeyin en güzelini hak eden çok özel bir ilimiz.” diyerek ailesiyle oradan ayrıldı.

AYDIN AYAYDIN'DAN SANDIK BAŞINDA AÇIKLAMA

Oy kullanan Aydın Aydın, sandık başında muhabirleri sorularını cevapladı. Ayaydın, "Bugün yine demokrasi şöleni yaşıyoruz. Vatandaşlarımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidiyor. Torunlarımızı da demokrasinin ne demek olduğunu görmeleri, haklarını ve sorumluluklarını anlamaları için yanımıza aldık. Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından ben her seçimi çok önemli görüyorum. Bu seçimin tabii ki benim için özel bir anlamı da var. Zira Muğla'ya hizmet etmek için büyükşehir belediye başkanlığına aday oldum. Neredeyse 3 ay boyunca Muğla'nın tüm ilçelerini, mahallelerini karış karış gezerek sorunları dinledim. Projelerimi anlattım. Şayet sandıktan ben çıkarsam, derhal çalışmalarıma başlayacağım ve Muğla'nın biriken tüm sorunlarını çözmeye çalışacağım. Sonuç ne olursa olsun Muğla'nın kazanması tek dileğimdir. Muğla her şeyin en güzelini hak eden çok özel bir ilimiz. Umarım bu güzel şehre hizmet etme şansını sevgili Muğlalılar bana verir, ben de projelerimi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya derhal başlarım." dedi.