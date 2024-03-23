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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 20:40 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:40

Aynalı Tahir’in Zümrüt'ü kariyerinin zirvesindeyken tekneye yerleşti! Son hali hayranlarını şaşırttı

Aynalı Tahir ve Kaybolan Yıllar gibi diziler rol alan Yeşim Büber kariyerinin zirvesindeyken eşi ve çocuklarıyla beraber teknede yaşama kararı aldı. Oyuncunun son paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Aynalı Tahir’in Zümrüt&#039;ü kariyerinin zirvesindeyken tekneye yerleşti! Son hali hayranlarını şaşırttı

Oyuncu Yeşim Büber, 2006'da evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ve çocuklarıyla  beraber teknede yaşama kararı aldı. Sosyal medyadan tekne yaşantısından kareler paylaşan oyuncunun son fotoğrafları büyük ilgi gördü. 

OYUNCUNUN SON HALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bıçak Sırtı, Aile Reisi ve Siyah İnci yapımlarda rol alan Yeşim Büber, asıl çıkışını Aynalı Tahir’de Zümrüt karakteriyle yakaladı. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu, vaktinin çoğunu eşi ve 2 çocuğuyla geçiriyor. Teknede yaşayan oyuncu, sade bir hayat sürüyor. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncu, ilgi görüyor. 

Aynalı Tahir’in Zümrüt'ü kariyerinin zirvesindeyken tekneye yerleşti! Son hali hayranlarını şaşırttı - 1. Resim

Aynalı Tahir’in Zümrüt'ü kariyerinin zirvesindeyken tekneye yerleşti! Son hali hayranlarını şaşırttı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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