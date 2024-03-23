Aynalı Tahir’in Zümrüt'ü kariyerinin zirvesindeyken tekneye yerleşti! Son hali hayranlarını şaşırttı

23 Mart 2024 20:40 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:40

Oyuncu Yeşim Büber, 2006'da evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ve çocuklarıyla beraber teknede yaşama kararı aldı. Sosyal medyadan tekne yaşantısından kareler paylaşan oyuncunun son fotoğrafları büyük ilgi gördü.

OYUNCUNUN SON HALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bıçak Sırtı, Aile Reisi ve Siyah İnci yapımlarda rol alan Yeşim Büber, asıl çıkışını Aynalı Tahir’de Zümrüt karakteriyle yakaladı. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu, vaktinin çoğunu eşi ve 2 çocuğuyla geçiriyor. Teknede yaşayan oyuncu, sade bir hayat sürüyor. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncu, ilgi görüyor.