Babasını kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy'dan babasının mezarı başında sitem dolu sözler

08 Nisan 2024 23:47 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 23:47

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 2022 yılında karşıdan karşıya geçerken kadın sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü tutuksuz yargılanırken, Ulusoy bayram öncesi babasının mezarını ziyaret etti ve sitem dolu sözler paylaştı.

ÖZGE ULUSOY'DAN BABASININ MEZARI BAŞINDA SİTEM DOLU SÖZLER

"Öyle bir ateş ki içimizdeki hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı öğrenmeyi nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekanı cennet olsun. Nur içinde uyuyun" dedi.

Babasına çarpan sürücünün serbest bırakılmasına isyan eden Özge Ulusoy "Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği; video görüntüsü, bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hala ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun! Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz!" dedi.