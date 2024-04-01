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01 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:50

Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti'nden transfer

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti'nin oyuncu dahil oluyor. Ecem Özkaya'nın oynadığı Rengin karakterinin eşi olarak diziye dahil karakter tüm dengeler değiştirecek.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti&#039;nden transfer

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti'nin oyuncusu dahil oldu. 

BAHAR DİZİSİNE YENİ OYUNCU 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye gelecek yeni oyuncunun Rengin’in (Ecem Özkaya) eski eşi olacağı ortaya çıktı. Can Wallece karakterine hayat verecek oyuncu ise Fehmi Karaarslan…

Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti'nden transfer - 1. Resim

Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti'nden transfer - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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