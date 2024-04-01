01 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:50
Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti'nden transfer
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti'nin oyuncu dahil oluyor. Ecem Özkaya'nın oynadığı Rengin karakterinin eşi olarak diziye dahil karakter tüm dengeler değiştirecek.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı Bahar dizisinin kadrosuna Kirli Sepeti'nin oyuncusu dahil oldu.
BAHAR DİZİSİNE YENİ OYUNCU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye gelecek yeni oyuncunun Rengin’in (Ecem Özkaya) eski eşi olacağı ortaya çıktı. Can Wallece karakterine hayat verecek oyuncu ise Fehmi Karaarslan…
Kaynak: TGRT Haber.com