"Bahar" karakteri için ilk düşünülen isim Demet Evgar değilmiş

15 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 15 Mart 2024 20:51

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, son bölümüyle rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Demet Evgar dizide fırtınalar estirirken, diziyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

BAHAR ROLÜ İÇİN GUPSE ÖZAY İLE DE GÖRÜŞÜLMÜŞ

Bahar dizisinin cast çalışmaları devam ederken, Demet Evgar ile birlikte başka bir oyuncu ile de görüşme sağlanmış. Bahar karakteri için düşünülen bir diğer isim ise Gupse Özay'mış. Yoğun süren cast çalışması sonrası Bahar karakteri için Demet Evgar ile anlaşma sağlanmış.