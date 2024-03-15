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15 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 15 Mart 2024 20:51

"Bahar" karakteri için ilk düşünülen isim Demet Evgar değilmiş

Reyting rekorları kıran Bahar dizisindeki Bahar karakteri için ilk olarak düşünülen isim Demet Evgar değilmiş. Cast çalışmaları devam ederken Gupse Özay'ında ismi geçse de son karar ile Bahar karakteri Demet Evgar olmuş.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
&quot;Bahar&quot; karakteri için ilk düşünülen isim Demet Evgar değilmiş

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, son bölümüyle rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Demet Evgar dizide fırtınalar estirirken, diziyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. 

BAHAR ROLÜ İÇİN GUPSE ÖZAY İLE DE GÖRÜŞÜLMÜŞ

Bahar dizisinin cast çalışmaları devam ederken, Demet Evgar ile birlikte başka bir oyuncu ile de görüşme sağlanmış. Bahar karakteri için düşünülen bir diğer isim ise Gupse Özay'mış. Yoğun süren cast çalışması sonrası Bahar karakteri için Demet Evgar ile anlaşma sağlanmış. 

"Bahar" karakteri için ilk düşünülen isim Demet Evgar değilmiş - 1. Resim

"Bahar" karakteri için ilk düşünülen isim Demet Evgar değilmiş - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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