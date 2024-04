Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un Demet Evgar hayranlığı

03 Nisan 2024 23:03 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:03

Bahar dizinde Evren karakteriyle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy, rol arkadaşı Demet Evgar'ın oyunculuğuna övgü yağdırdı.

BUĞRA GÜLSOY'UN DEMET EVGAR HAYRANLIĞI

Bahar dizisindeki doğaçlama sahneleriyle beğeni toplayan Demet Evgar, her hafta sosyal medyayı sallamayı başarıyor. Röportaj veren 'Bahar' dizisinde doktor Evren karakterini oynayan Buğra Gülsoy, partneri Demet Evgar’la ilgili, "Demet olağanüstü yeteneklerle donatılmış, sezgileri çok güçlü bir oyuncu… Her an her şeyi yapabilir. Her an oynadığı karakteri asla bozmadan sahneleri olabildiğince yukarı taşıyabilir. Hayranım kendisine, çok mutluyum onunla çalışmaktan…" diyerek rol arkadaşından övgüyle bahsetti.