Bahar'ın yıldızı Demet Evgar, Barabar grubunun solisti Taner Ölmez ile sahnede

05 Nisan 2024 23:33 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:33

Anne olduktan sonra ekranlara Bahar dizisiyle geri dönen Demet Evgar, oyunculuk performansıyla beğeni topluyor. Evgar, oyuncu Taner Ölmez'in solisti olduğu Barabar grubunun sahnesine konuk oldu.

TANER ÖLMEZ VE DEMET EVGAR'DAN DÜET

Bahar dizisinde başrolü Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak ile paylaşan Demet Evgar, Taner Ölmez ve Serkan Keskin gibi isimlerin içinde olduğu Barabar grubunun sahnesine konuk oldu. Taner Ölmez ile birlikte düet yapan oyuncu, eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Oyuncunun sesini duyanlar, " Oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş" yorumunda bulundu.