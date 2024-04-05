05 Nisan 2024 23:33 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:33
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar, Barabar grubunun solisti Taner Ölmez ile sahnede
Bahar dizisiyle ekranlara geri dönen Demet Evgar, Barabar grubunun sahnesine konuk oldu. Taner Ölmez ile birlikte düet yapan oyuncu, enerjisiyle kendine hayran bıraktı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Anne olduktan sonra ekranlara Bahar dizisiyle geri dönen Demet Evgar, oyunculuk performansıyla beğeni topluyor. Evgar, oyuncu Taner Ölmez'in solisti olduğu Barabar grubunun sahnesine konuk oldu.
TANER ÖLMEZ VE DEMET EVGAR'DAN DÜET
Bahar dizisinde başrolü Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak ile paylaşan Demet Evgar, Taner Ölmez ve Serkan Keskin gibi isimlerin içinde olduğu Barabar grubunun sahnesine konuk oldu. Taner Ölmez ile birlikte düet yapan oyuncu, eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Oyuncunun sesini duyanlar, " Oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş" yorumunda bulundu.
Kaynak: TGRT Haber.com