Bakan Koca'dan yoğun bakıma alınan Nuri Alço hakkında açıklama 

07 Nisan 2024 23:44 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 23:49

Dün aniden rahatsızlanması sebebiyle eşi tarafından hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, yoğun bakıma alınmıştı. Beynide pıhtı atması sonrası geçici hafıza kaybı yaşayan usta oyuncunun son durumu hakkında Sağlık Bakannı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulanan Bakan Koca, Alço'da kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığının tespit edildiğini söyledi.

"HALA YOĞUN BAKIMDA"

Usta ismin yoğun bakımda tedavisinin devam edildiğini hatırlatan Koca, "Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

EŞİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da sosyal medya hesabından "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burcu Alço" demişti.