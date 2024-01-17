Barış Arduç, eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı: Karımdan razıyım

17 Ocak 2024 15:32 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:43

Gupse Özay’ın hem oynadığı hem de senaryosunu yazdığı Lohusa filminin geçtiğimiz gün galası yapıldı. Eşini yalnız bırakmayan Arduç, Gupse Özay için, “Valla ben karımın anneliğinden de yaptığı eşliğinden de razıyım” dedi.

"KARIMDAN RAZIYIM"

Gazetecilerin Gupse Özay'ın annelik ve lohusa dönemini nasıl geçirdiği sorusu üzerine Arduç, "Hormonal bir süreç olduğu için anneler için normal bir süreç bu. Valla ben karımın anneliğinden de yaptığı eşliğinden de razıyım. Güzel geçti süreç" ifadelerini kullandı.

“BABASININ HER ŞEYİNİ ALSIN”

Gupse Özay ise eşi Barış Arduç hakkında, "Çok erken çıkıp çok geç geliyoruz. Jan'ın kocama benzeyen yerlerini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Aşık olduğum birine benzeyen bir aşk daha. İnanılmaz bir şey. Benim çalışkanlığımı, merakımı, muzipliğimi, hayal gücümü, babasının her şeyini alsın” demişti.