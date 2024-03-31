Behzat Ç.'nin yıldızı belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun yüzünü güldüren sonuç!

31 Mart 2024 20:42 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:18

Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerine 463.643 kişi katıldı. CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu açılan sandıklara göre yüzde 53,16 oranında oy aldı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Yerel seçimlerde oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle son buldu. CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, açılan sandıklara göre rakiplerini geride bıraktı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Enver Demirel yüzde 34,45 ile Erdal Beşikçioğlu'nu takip ediyor.