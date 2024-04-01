01 Nisan 2024 00:15 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:29
Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'na yerel seçim sonuçları sonrası davul zurnalı kutlama
CHP'nin Etimesgut'tan belediye başkanlığı için aday olan Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, açılan sandık ile yüzde 56,20 oranında oy alarak seçimi kazandı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Seçim sonuçlarına göre, Behzat Ç. rolüyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'ta rakiplerini geride bıraktı.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NA DAVUL VE ZURNALI KUTLAMA
Erdal Beşikçioğlu açılan sandıklarda oy oranlarının yüzde 56, 20 oranını alarak ilk sıradaki yerini aldı. Beşikçioğlu, CHP Etimesgut belediye başkanlığı binasından davul zurna eşliğinde çıkarıldı.
Kaynak: TGRT Haber
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