18 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:21
Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Umre'ye gitti, anne ve babadan gelen yorum dikkat çekti
Filistin asıllı dünyaca ünlü popüler kardeşler Bella ile Gidi Hadid'in 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere, "Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım" notunu düştü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Sosyal medyada en çok takip edilen Gigi ile Bella Hadid kardeşler'in popüler yaşamdan uzak duran 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid, Umre'ye gittiğini duyurdu.
ANWAR HADID UMRE'YE GİTTİ
Sosyal medyada 7.1 milyon takipçisi bulunan Anwar Hadidi, Umre'ye gittiğini duyurdu. Paylaşımına "Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım. Şimdi eve geri dönüş" ifadelerini kullanan. Anwar Hadid'e başra anne ve babası olmak üzere birçok ünlü isimden yorum geldi.
Kaynak: TGRT Haber.com