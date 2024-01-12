‘Benim iki tane çocuğum var’ diyen Emrah, yine Tayfun’u görmezden geldi

12 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:04

Büyük oğlu Tayfun dışında Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu olan Emrah, muhabirlerin yeni yılda ilişki beklentilerini sorması üzerine Emrah, iki çocuğunun adını vererek, büyük oğlu Tayfun’u tekrar görmezden geldi.

EMRAH, TAYFUN’U GÖRMEZDEN GELDİ

Akmerkez'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Emrah, yine oğlu Tayfun'u görmezden geldi. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yılardır görüşmeyen ve tüm çabalarını görmezden gelen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, "2024'te sevgi beklentiniz var mı?" sorusuna "Benim iki tane evladım var Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" cevabını verdi.

TÜM HAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Tayfun, senelerce kendini babasına kabullendirmeye çalışmıştı. Emrah ise oğluna Bursa'da bir ev vererek, mirastan hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı. Geçtiğimiz yıl evlenen oğlunun düğününe dahi, katılmayan Emrah, oğluna tüm haklardan feragat ettiğine dair belge imzalatarak bağlarını kopardı.