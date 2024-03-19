Benzerlik şaşırttı! Emre Altuğ yeğenini paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

19 Mart 2024 19:17 - Güncelleme : 19 Mart 2024 19:17

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, geçtiğimiz gün yeğeniyle fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin takipçileri 2 oğlunun Altuğ'a bu kadar benzemediğini belirterek benzerliğe dikkat çekti.

EMRE ALTUĞ VE YEĞENİNİN BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Çağla Şıkel ile evliliğinden dünyaya gelen 2 oğlunu sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, bu sefer ise yeğeniyle karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının yeğeniyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmazken, Altuğ'a "Gençliğine çok benziyor", "Çok benziyor", "Çocukları bu kadar benzemiyor" gibi yorumlarda bulundu.