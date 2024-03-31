31 Mart 2024 13:43 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:43
Beren Saat ve Kenan Doğulu sandık başında! Yoğun ilgiden okuldan çıkamadılar
Yerel seçimler için oy kullanan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, “Hep umutluyuz” derken çift, hayranlarının yoğun ilgisiyle yürümekte güçlük çekti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sanatçı Kenan Doğulu ve oyuncu eşi Beren Saat bugün sabah erken saatlerde oy kullanırken, iki isim çıkışta hayranlarının fotoğraf çektirme istekleri geri çevirmedi.
BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU OY KULLANDI
Ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu da yerel seçimler için oylarını kullandı. Etrafa gülücükler saçan çift, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmazken Kenan Doğulu “Siyaset hayatına atılmak ister misiniz?” sorusuna “Yakında başbakan olacağım, eski sisteme geri döneceğiz.” diyerek esprili bir cevap verdi. İkili uzun süre fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.
Kaynak: TGRT Haber