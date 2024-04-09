Bergüzar Korel Düğüm dizisinin kamera arkası görüntülerini yayınladı! Takipçileri panikledi

09 Nisan 2024 00:32 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 00:33

Bir Londra'da yaşayan Bergüzar Korel, Düğüm dizisi için İstanbul'a döndü. Yeni rolü için saçlarını sarıya boyayan oyuncu, dizinin kamera arkası görüntüleriyle de büyük ilgi gördü.

BERGÜZAR KOREL'İN YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Bergüzar Korel'in sosyal medyadan paylaştığı karelerde Korel2in yüzünün kanlar içinde kaldığı anlar gerçek anlaşılana kadar panik oluşturdu. Korel'in görüntülerde silahın patlamasıyla yüzüne sahte kan torbası sıçradığı ortaya çıktı. Bergüzar Korel video ve fotoğrafların altına “Arkadaşlar ben hep böyleyim. Hep hıklıyorum… Hep dev gülüyorum. Dev seviyorum. Dev korkuyorum. Genelde her şeyim dev yani… Düğüm’ün arka planında aşırı eğlendik. 8 bölüm bittiğine göre artık paylaşabilirim, görüntüler ütüden hallice ama içerikler çokça kahkaha, özlem ve sevgi içerir” yazdı.