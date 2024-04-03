Bir dizi daha final kararı aldı! Yaban Çiçekleri izleyicisine kötü haber geldi

03 Nisan 2024 01:04 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 01:04

Bu sezona büyük umutlarla başlayan bir dizi daha final kararı aldı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi için final kararı çıktı.

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ FİNAL KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yaban Çiçekleri dizisi final kararı aldı. Son olarak 2. bölümü yayınlanan dizi, 3. bölümüyle final yapacak.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, iki insanın aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen yeni bir sayfa açmasını konu ediniyor.