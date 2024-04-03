03 Nisan 2024 01:04 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 01:04
Bir dizi daha final kararı aldı! Yaban Çiçekleri izleyicisine kötü haber geldi
Başrolünde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora ve Büşra Pekin'in yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi. Büyük umutlarla başlayan dizi final kararı aldı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Bu sezona büyük umutlarla başlayan bir dizi daha final kararı aldı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi için final kararı çıktı.
YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ FİNAL KARARI ALDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yaban Çiçekleri dizisi final kararı aldı. Son olarak 2. bölümü yayınlanan dizi, 3. bölümüyle final yapacak.
Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, iki insanın aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen yeni bir sayfa açmasını konu ediniyor.
Kaynak: TGRT Haber.com