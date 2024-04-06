Bir dönemin en popüler oyuncusuydu! İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı

06 Nisan 2024 22:31 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 22:31

Sevda Ateşi, Sen Ağlama ve Biz Ayrılamayız gibi yapımlarda yer alan İsmet Özhan, yıllar sonra kendisini sinemaya kazandıran ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü yönetmen Türker İnanoğlu'nun cenazesinde görüntülendi.

ÜNLÜ OYUNCU İSMET ÖZHAN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir zamanların aranan mankeni İsmet Özhan, yıllar sonra ortaya çıktı. 66 yaşındaki İsmet Özhan, uzamış sakalı ve saçıyla bambaşka biri olmuştu. Snob Magazin'in haberine göre; Türker İnanoğu için konuşan Özhan, "Benim sinemaya girmemin tek sebebi Türker Abi'ydi 1986 senesinde... Sinemanın babasıydı. Herkese dokunmuştu. Güzel insandı. Mekanı cennet olsun" dedi.