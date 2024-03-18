Bir zamanların en popüler dizisinde rol almıştı... Çocuk oyuncu Batuhan Berkay Göksu 33 yaşında hayatını kaybetti

18 Mart 2024 10:13 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:20

"Seni Yaşatacağım" ve "Baldız Geliyorum Demez" gibi dizilerinde rol alan Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti. Seni Yaşatacağım dizisinde "Can" karakterine hayat veren Göksu, 1 aydır süren kanser tedavisi sırasında 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BATUHAN GÖKSU KİMDİR?

12 Mayıs 1990 yılında Bakırköy'de dünyaya geldi. 2002 yılında ekranlarda yer alan 'Seni Yaşatacağım' dizisinde Yetkin Dikinciler, Can Gürzap, Berna Laçin, Aliye Uzunatağan gibi isimlerle kamera karşısında yer aldı. Ardından Nurseli İdiz ve Nail Kırmızıgül'ün başrolünde olduğu 'Baldız Geliyorum Demez' dizisinin kadrosunda yer aldı.

Oyunculuğu bırakan Göksu, kariyerine yazılımcı olarak devam etti. 12 Nisan 2014'te hayatını Yasemin Göksu ile birleştirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Göksu, 10 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.