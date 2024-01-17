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17 Ocak 2024 14:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:58

Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğlu Junaid, ünlü oyuncuya benzetildi

Dünyaca ünlü Bollywood oyuncusu Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan'ın sosyal medyanın gündeminde. Estetik yaptırdığı iddia edilen Junaid Khan, Hollywood yıldızı Henry Cavill'e benzetildi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Bollywood

Hindistan’da rol aldığı filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aamir Khan’ın oğlu, son haliyle sosyal medyayı salladı. Babasıyla birlikte etkinliğe katılan Junaid Khan, yakışıklılığıyla dikkat çekti.

JUNAID, SÜPERMAN' E BENZETİLDİ 

Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan değişimi ile estetik iddialarını da gündeme getirdi. Bir hayli kilolu olan Junaid, yeni tarzıyla Henrıy Cavil’e benzetildi. 

Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğlu Junaid, ünlü oyuncuya benzetildi

DEĞİŞİME BİNLERCE YORUMLAR GELDİ 

Junaid'in son halini görenler, binlerce yorum yaptı. Sakallarını kesen ve bir hayli kilo veren oyuncu, değişimiyle şaşırttı. Takipçileri;  "Henrıy Cavil’a benzemiş", "Estetikle bambaşka biri olmuş", "Gerçekten aynı kişi mi" gibi yorumlar yapıldı. 

Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğlu Junaid, ünlü oyuncuya benzetildi

 

 

 

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