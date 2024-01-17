Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğlu Junaid, ünlü oyuncuya benzetildi

17 Ocak 2024 14:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:58

Hindistan’da rol aldığı filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aamir Khan’ın oğlu, son haliyle sosyal medyayı salladı. Babasıyla birlikte etkinliğe katılan Junaid Khan, yakışıklılığıyla dikkat çekti.

JUNAID, SÜPERMAN' E BENZETİLDİ

Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan değişimi ile estetik iddialarını da gündeme getirdi. Bir hayli kilolu olan Junaid, yeni tarzıyla Henrıy Cavil’e benzetildi.

DEĞİŞİME BİNLERCE YORUMLAR GELDİ

Junaid'in son halini görenler, binlerce yorum yaptı. Sakallarını kesen ve bir hayli kilo veren oyuncu, değişimiyle şaşırttı. Takipçileri; "Henrıy Cavil’a benzemiş", "Estetikle bambaşka biri olmuş", "Gerçekten aynı kişi mi" gibi yorumlar yapıldı.