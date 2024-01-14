Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'e ağır suçlama: O acımasız ve kıskanç biriydi

14 Ocak 2024 14:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 14:29

“Dünya Güzellerim Masada” programında konuşan Ersoy, Zeki Müren hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Müren’in acımasız ve kıskanç biri olduğunu öne süren Ersoy, “Bana olan kıskançlığından öldü.” dedi.

BÜLENT ERSOY'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR

Programda uzun uzun Zeki Müren hakkında konuşan Bülent Ersoy, “Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için. O bana ‘Japon Çiçeği’ derdi. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da ‘Siz bunu benden çaldınız’ diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü.” sözleriyle gündem oldu.

Zeki Müren’in kuzeni Özlem Güner, Ersoy’a tepki gösterek, “Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü. Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor.” dedi.