25 Mart 2024 20:50 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:50
Burak Deniz ile Kardeşlerim'in oyuncusu partner oldu! Aralarındaki 15 yaş fark tepki çekti
Şehrazad dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Burak Deniz ile birlikte başrolü Kardeşlerim dizisinde rol alan Su Burcu Yazgı Çoşkun paylaşacak. 18 yaşında olan Çoşkun ile Burak Deniz arasındaki yaş farkı eleştiri aldı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
İlk olarak Burak Deniz'in kesinleştiği Şehrazad dizisinin kadın başrol oyuncusu arayışları son buldu. Deniz'in partneri son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan 18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun oldu.
BURAK DENİZ İLE SU BURCU COŞKUN PARTNER OLDU, ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide yörük kızı Canfeza'yı oynayacak oyuncu 18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. Ancak güzel oyuncunun Burak Deniz'den 15 yaş küçük olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyada iki ismin partner olmasıyla ilgili "Bu nasıl kast çalışması", 18 yaşındaki genç bir kızı bu role nasıl uygun gördünüz?" "Asla bu ikili olmamış" gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber