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Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 23:58 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:30

Burcu Özberk'ten Banu Parlak'a ''Tasma'' tepkisi

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın tasmasız köpeği bir başka köpeğe saldırarak öldürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Parlak'a bir tepki de ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten geldi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
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Banu Parlak tutuklu Dilan ve Engin Polat'ın güzellik merkezini kurşunlatmasıyla gündeme gelmişti. Parlak son olarak tasmasız gezdirdiği köpeği bir başka köpeğe saldırrarak öldürmesiyle haber oldu. Banu Parlak'ın tasmasız köpeği site içerisinde Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'ya saldırdı. Olayın ardından veterinere götürülen Leo isimli köpek öldü. Yasemin Kılıç'ın da olayda kolu çizilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Parlak'a sosyal medyada tepki yağarken, ünlü isimlerde tepki gösterdi. 

BURCU ÖZBERK'TEN BANU PARLAK'A TEPKİ 

Banu Parlak yaşanan olayın ardından "24.03.2024 tarihinde sizlerin de bildiği, sürekli olarak paylaştığım alabai cinsi drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde de saldırgan bir tavır sergilemiştir." sözleriyle açıklama yaptı. Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Burcu Özberk'ten Banu Parlak'a tepki geldi. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Köpeğin saldırgansa neden tasmasız dolaştırıyorsun" dedi. 

Burcu Özberk'ten Banu Parlak'a ''Tasma'' tepkisi - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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