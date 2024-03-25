Burcu Özberk'ten Banu Parlak'a ''Tasma'' tepkisi

25 Mart 2024 23:58 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:30

Banu Parlak tutuklu Dilan ve Engin Polat'ın güzellik merkezini kurşunlatmasıyla gündeme gelmişti. Parlak son olarak tasmasız gezdirdiği köpeği bir başka köpeğe saldırrarak öldürmesiyle haber oldu. Banu Parlak'ın tasmasız köpeği site içerisinde Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'ya saldırdı. Olayın ardından veterinere götürülen Leo isimli köpek öldü. Yasemin Kılıç'ın da olayda kolu çizilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Parlak'a sosyal medyada tepki yağarken, ünlü isimlerde tepki gösterdi.

BURCU ÖZBERK'TEN BANU PARLAK'A TEPKİ

Banu Parlak yaşanan olayın ardından "24.03.2024 tarihinde sizlerin de bildiği, sürekli olarak paylaştığım alabai cinsi drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde de saldırgan bir tavır sergilemiştir." sözleriyle açıklama yaptı. Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Burcu Özberk'ten Banu Parlak'a tepki geldi. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Köpeğin saldırgansa neden tasmasız dolaştırıyorsun" dedi.