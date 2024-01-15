Bursa’daki konserini iptal eden Nazan Öncel korkuttu

15 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:06

Sosyal medya hesabından koronaya yakalandığını duyuran Nazan Öncel, sevenlerini korkuttu. Bursa’da vereceği konseri iptal etmek zorunda kaldığını açıklayan Öncel, hayranlarına sağlığıyla ilgili bilgi verdi.

"ARKADAŞLAR KOVID OLDUM"

Öncel; "Arkadaşlar Kovid oldum, yatıyorum. Hâl böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. "Önce sağlık" dediğiniz için anlayışınız teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı, geçtiğimiz yıl eylül ayında tansiyonu yükselince bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Nazal Öncel, " Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma. Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullanmıştı.