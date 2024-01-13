Buse Terim’den sert çıkış: Ben babamla parasal konuları konuşmam!

13 Ocak 2024 14:37 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 14:39

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Duruşmaya ilk defa katılan Buse Terim’de ifadesini verdi.

Fatih Terim'in yanı sıra Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık olarak 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük hazırdı. Duruşmaya Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler de katılım sağladı.

Yapılan duruşmada Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ilk kez ifade verdi. Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi; "2 Kasım 2022'de Terim Arıcan, Seçil Erzan'ın fonundan bahsetti. Seçil Erzan, Hakan Ateş gibi önemli kişilerin olduğunu kendisine söylemiş, Terim de bana anlattı ve fonun iyi olduğunu söyledi. Ben de bu konulardan anlamadığım için ve bankalarda böyle fonların olabildiğini söylediği için tamam dedim. Ardından Terim, 190 bin dolar olan paramı vadeden bozarak paramı teslim etmiş. Ben babam ile parasal konuları konuşmam, utanırım da. Benim evim ayrı, kasam ayrı. Seçil'i ilk kez babaannemin cenazesinde gördüm, bir kere de telefonda konuştum. Eşim, kendisi bana Seçil hanımın arayıp bu fondan bahsettiğini söyledi. Ben de ona 'evet, benim de param burada' dedim bu kadar. Ben Seçil Erzan'la bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadım. Terim'e evrak aldın mı diye sorduğumda hazineye yetiştirmeye çalıştıklarından evrakı yarın vereceğini söylediğini iletmişti. Araya cenaze falan da girince konu gitti, herhangi bir evrak almamış. Şikayetçiyim, Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen bir Seçil olsaydı ben bu parayı asla vermezdim.”