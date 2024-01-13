Çadırda kalan şehit ailesi için Haluk Levent ve Hasancan Kaya harekete geçti! Ev alacaklar...

13 Ocak 2024 13:02 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 13:23

Pençe-Kilit operasyonun bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenilmişti.

Şehidin ailesinin çadırda kaldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından yaptığı yardımlarla sürekli adından söz ettiren Haluk Levent ve komedyen Hasancan Kaya'dan haber geldi

"ANNEMİZE EV ALACAĞIZ"

Aileye ev alacaklarını belirten Levent şu ifadeeleri kullandı;

"Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı. Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve @kayahasancan kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız."

AİLESİNE EV SÖZÜ VERMİŞTİ

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, "Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" demişti.