Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisinin yayın tarihi belli oldu

06 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 16:13

Kanal, Gaddar ve Kopuk dizilerini yayına almaya hazırlanıyor. Başrolünde Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya’nın yer aldığı Kopuk, 27 Ocak Cumartesi ekranda olacak.

GADDAR’IN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan’lı “Gaddar” ise hem sömestr hem de Ulusoy’un 18 Ocak’ta yayına çıkacak Netflix dizisi “Kübra”yla çakışmaması için 2 ya da 9 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

GADDAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çağatay Ulusoy, uzun bir aradan sonra ekrana Gaddar dizisiyle dönüyor. Dizi; uzun süre sonra askerlik görevinden evine dönen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) değişen hayatı konu ediniyor. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın yaşadığı olayların ardından gaddara dönüşmesi ekrana yansıyacak.