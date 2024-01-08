Çağla Şıkel, Selen Görgüzel'den şikayetçi oldu!

08 Ocak 2024 14:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:03

Selen Görgüzel, Çağla Şıkel’in “Çağla’yla kızımın babası çok iyi arkadaştı. Genelde ben evde yokken geldiği için hiç tanışmadım” sözleri nedeniyle kendisinden şikayetçi olduğunu açıkladı.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN SELEN GÖRGÜZEL'E SUÇ DUYURUSU

Şarkıcı Selen Görgüzel, Çağla Şıkel’in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Hakaret ve iftira içerikli konuşma yapmamış olmalarına rağmen dava açıldığını belirten Selen Görgüzel, “Arto’yla aramızda geçen diyalogda ‘özel defileler, paralı yapılan menfaat arkadaşlıkları’ cümlemi üstüne alınmış. Kendisinin adını dahi geçirmedim. Geçmişiyle alakalı bir sıkıntısı mı var da üstüne alındı” dedi.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

9 Şubat 1979 doğumlu Selen Görgüzel, lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışan Selen Görgüzel, eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı. Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.