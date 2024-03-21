'Çalışmaktan sıkıldım' diyen Teoman'dan gençlere tavsiye

21 Mart 2024 20:13 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:13

Son dönemde yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Teoman, çıktığı alışveriş turunda gazetecilerin sorularını cevapladı. "Çalışmak sıkıldım" diyen Teoman gençlere de tavsiyeler verdi.

TEOMAN'DAN GENÇLERE TAVSİYELER

Gençlere tavsiye veren Teoman, "Önce biraz çalışsınlar. Fakat kendilerini paralasınlar demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Az ile yetinsinler. Çok kazanacağım diye kendilerini harap etmesinler” ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAK MANASIZ GELİYOR"

Bir dönem müziği bıraktıktan sonra sahnelere geri dönen Teoman, “Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lazım. Ben de çok uzun yıllar çalıştım. Şimdi menajerimle konuştum. 4 haftalık bir tatilim var. Bundan sonra ayda 4-5 konser vermeliyim ki hayatımızı yaşayalım. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmeyelim.” dedi.