Camide vaaz görüntüleri günlerce konuşulmuştu! Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'den eleştirilere ilk tepki

12 Mart 2024 19:12 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:12

Katıldığı canlı yayında camide verdiği vaaz görüntüleri hakkında konuşan eski manken Yaşar Alptekin, gelen eleştirilerle ilgili konuştu. Maneviyata yönelerek ortalardan kaybolan ve zaman zaman programlara konuk olan Alptekin, önceki hayatı nedeniyle gelen eleştirilere de ateş püskürdü.

YAŞAR ALPTEKİN CAMİDEKİ VAAZ GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

1989 yapımı 'Lambada' filmiyle ün kazanan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Kendisine gelen eleştirilere cevap veren Alptekin, "Beni hiç üzmüyor tam tersine daha çok sevindiriyor. Taşı attığınız yerde sesler yükseliyorsa, taşı doğru attınız demektir. Edepsize edebini edeplice bildiririm. Hayatım boyunca edebi edepsizden öğrendim. 20 senedir bunu söylüyorum ben din adamı değilim. Ben dinimin adamıyım. Her yerde bunu söylüyorum." dedi.