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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 19:03 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:03

Çarkıfelek'e konuk olan Hande Erçel ile Burak Deniz'den ilk kareler geldi

Hande Erçel ile Burak Deniz Çarkıfelek yarışmasına konuk oldu. Daha önce Bambaşka Biri dizisinde birlikte rol alan oyuncular, sunucusu Cem Davran'ın olduğu programa katıldı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Çarkıfelek&#039;e konuk olan Hande Erçel ile Burak Deniz&#039;den ilk kareler geldi

Cem Davran sunucu olarak yer aldığı Çarkıfelek yarışmasının konukları Burak Deniz ile Hande Erçel oldu. İki isim fotoğraflarına hayranlarından yorum yağdı. 

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ 

Daha önce Bambaşka Biri dizisinde beraber çalışan Hande Erçel ile Burak Deniz aynı dizide rol arkadaşları olan Cem Davran'ı kırmayarak Çarkıfelek yarışmasına konuk oldu. İkili hep birlikte çektirdikleri kareleri sosyal medyadan paylaştı. 

Çarkıfelek'e konuk olan Hande Erçel ile Burak Deniz'den ilk kareler geldi - 1. Resim

Çarkıfelek'e konuk olan Hande Erçel ile Burak Deniz'den ilk kareler geldi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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