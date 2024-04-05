Çarkıfelek'e konuk olan Hande Erçel ile Burak Deniz'den ilk kareler geldi

05 Nisan 2024 19:03 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:03

Cem Davran sunucu olarak yer aldığı Çarkıfelek yarışmasının konukları Burak Deniz ile Hande Erçel oldu. İki isim fotoğraflarına hayranlarından yorum yağdı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Daha önce Bambaşka Biri dizisinde beraber çalışan Hande Erçel ile Burak Deniz aynı dizide rol arkadaşları olan Cem Davran'ı kırmayarak Çarkıfelek yarışmasına konuk oldu. İkili hep birlikte çektirdikleri kareleri sosyal medyadan paylaştı.